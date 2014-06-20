"Зенит" разгромил "Локомотив" со счетом 5:0

Петербургская команда обошла ЦСКА и "Сочи" и поднялась на первую позицию в турнирной таблице РПЛ.

В субботу "Зенит" разгромил московский "Локомотив" со счетом 5:0 в центральном матче третьего тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23. Встреча прошла на стадионе "Крестовский" в Петербурге.

Так, мяч в ворота противников отправили Вендел на 64-й минуте, Клаудиньо на 76-й минуте, Иван Сергеев на 80-й минуте (90+3 Арсен Адамов) и Зелимхан Бакаев 90+1" пенальти. Единственную красную карточку на 90+1-й минуте получил хавбек "железнодорожников" Дмитрий Баринов.

Сине-бело-голубые одержали вторую победу в сезоне и набрали семь очков. Петербургская команда обошла ЦСКА и "Сочи" и поднялась на первую позицию в турнирной таблице РПЛ. "Локомотив" с двумя очками остался на 12 месте.

Фото: ФК "Зенит"