"Лион из Адлера" выманил у петербурженки 85 тысяч рублей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В среду, 8 апреля, стало известно о том, что в Петербурге 80-летнюю женщину во время "карантина" ограбил мошенник. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

Как оказалось, женщина нарушила самоизоляцию и доехала до универсама "Народный" на проспекте Косыгина. Около магазина пенсионерка познакомилась с неким Лионом из Адлера. Мужчина рассказал ей, что находится в бедственном положении. В итоге петербурженка прогулялась с новым знакомым до отделения банка, где сняла и отдала "Лиону" 85 тысяч рублей. Мужчина обещал вернуть деньги к 9 апреля.

В итоге женщина ожидаемо обратилась в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленника.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге грабителей курьеров подозревают в еще одном нападении.

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