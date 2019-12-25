По предварительной информации, еще одной жертвой грабителей стал 40-летний разносчик пиццы.

В среду, 8 апреля, стало известно о том, что в Петербурге грабителей курьеров подозревают в еще одном нападении. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, петербургские грабители могли также напасть на 40-летнего разносчика пиццы. Мужчину оставили без еды, но с фингалом под глазом у дома на 2-м Муринском проспекте. Преступники на машине скрылись в неизвестном направлении.

Возбуждено уголовное дело по 161 статье УК РФ (грабеж).

Напомним, что ранее мужчины совершили аналогичное ограбление. Пострадавшим оказался курьер "СушиМак". Воришки угрожали молодому человеку поддельным оружием.

Ранее мы сообщали о том, что в парадной на Запорожской улице нашли мужчину без сознания.

Фото:Piter.TV