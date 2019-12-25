В парадной на Запорожской улице нашли мужчину без сознания

Петербуржца увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Утром 7 апреля в полицию Петербурга поступило сообщение из больницы. Врачи рассказали о госпитализации 52-летнего безработного мужчины, которого нашли в парадной дома на Запорожской улице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Известно, что 6 апреля в 21:00 на мужчину, лежащего на полу в парадной, наткнулся сосед. С его помощью жена и сын смогли занести в квартиру пострадавшего. На тот момент он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Утром жена обнаружила, что ее супруг без сознания и вызвала скорую.

В настоящий момент проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что мигрант жестоко избил петербуржца на Загребском бульваре.

Фото: Piter.TV