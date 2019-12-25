Мигрант жестоко избил петербуржца на Загребском бульваре

Мужчину увезли в больницу с многочисленными травмами в тяжелом состоянии.

В понедельник, 6 апреля, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из НИИ Скорой помощи. Медики сообщили о госпитализации мужчины 1968 года рождения с многочисленными травмами головы и лица. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшего, около дома №43 на Загребском бульваре его избил неизвестный мужчина. В результате петербуржец попал в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга легкой степени, переломом основания черепа, переломом нижней челюсти слева и кровотечением из ротоглотки неизвестной этиологии.

По подозрению в совершении преступления был задержан гражданин Узбекистана 1995 года рождения. Известно, что мигрант нигде не работает. Ранее он привлекался к административной ответственности за вождения без прав. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Петербурге мужчина изрезал супругу и её брата ножом во время ссоры.

Фото: Piter.TV