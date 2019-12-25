В Петербурге мужчина изрезал супругу и её брата ножом во время ссоры

А потом нанёс ножевые ранения и себе.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 3 апреля в полицию поступило сообщение о ножевом ранении у дома №89 по набережной реки Фонтанки.

Сотрудники полиции приехали на место происшествия и установили, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил жену, а также нанёс ей и её брату ножевые ранения.

После чего несколько раз ударил ножом и себя.

Все трое госпитализированы в тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что петербурженка изрезала мужа ножом и сама вызвала полицию.

Фото: Pixabay