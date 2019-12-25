Петербурженка изрезала мужа ножом и сама вызвала полицию

Мужчину увезли в больницу с множественными ножевыми ранениями.

В ночь на 26 марта в полицию через службу "112" обратилась 33-летняя жительница Петербурга и рассказала, что в квартире дома №37/2 на улице Козлова нанесла своему 45-летнему мужу множественные ножевые ранения. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Установлено, что конфликт между супругами произошел после совместного распития спиртных напитков. Женщина схватила нож и несколько раз ударила им своего мужа. В результате мужчину увезли в городскую больницу №26 с множественными колото-резанными ранами грудной клетки. Сейчас он находится в состоянии средней тяжести.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее мы писали, что петербуржец обнаружил в своей квартире труп мужчины с ножом в сердце.

Фото: pixabay.com