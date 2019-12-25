Петербуржец обнаружил в своей квартире труп мужчины с ножом в сердце

По подозрению в убийстве задержали брата заявителя.

В четверг, 26 марта, в полицию поселка Металлострой Колпинского района Петербурга обратился 57-летний мужчина и заявил, что в своей квартире в доме №18 на Садовой улице обнаружил труп малознакомого мужчины. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявителя, тело лежало в комнате на диване с ножом в груди. По подозрению в совершении преступления был задержан 33-летний брат хозяина квартиры.

Как оказалось, во время распития спиртных напитков между подозреваемым и убитым возникла ссора. В результате задержанный схватил нож и ударил им в грудь своего оппонента.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". С места преступления были изъяты следы пальцев рук, фрагмент марли, вырез с одеяла и мобильный телефон.

Ранее мы писали, что убивший своих родителей петербуржец стал фигурантом уголовного дела.

Фото: Piter.TV