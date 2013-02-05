Linkin Park выпустили клип в память о Честере Беннингтоне

Linkin Park выпустили клип "One More Light" в память об трагически умершем Честере Беннингтоне.

20 июля мир потерял талантливого музыканта Честерга Беннингтона. Солист американской группы Linkin Park Честер Беннингтон был найден мертвым. Тело музыканта было обнаружено в частной резиденции артиста в Лос-Анджелесе. Знакомые Беннингтона рассказали, что певец испытывал наркотическую и алкогольную зависимость и на протяжении долгого времени находился в депрессии.

Его коллеги, музыканты Linkin Park в память о друге выпустили клип на песню "One More Light", которая была записана еще при жизни Честера. В песне присутствуют такие слова:

Кому есть дело, если угасает еще один огонек

Они мерцают, мерцают.

Кому есть дело, когда чье-то время иссякает,

Ведь вся наша жизнь - всего лишь один момент

Или даже меньше, меньше

Вокалист Linkin Park Майк Шинода прокомментировал: " "One More Light" была написана с целью оказать поддержку тем, кто потерял кого-то близкого. И теперь мы сами оказались получателями этой самой поддержки. В памятных событиях, рисунках, видео и фотографиях фанатов со всего мира эта песня выступала в качестве выражения любви и поддержки группе, а также отражала память о нашем дорогом друге Честере".

Джо Хан, ди-джей группы, добавил: "Было очень эмоционально сложно работать над этим клипом, и особенно смотреть его. Я чувствую, что, создавая его, мы не только встретились лицом к лицу с нашими самыми большими страхами, но и могли также использовать наш талант, чтобы дать немного света тем, кому он нужен. Двигаясь дальше, к концерту в Hollywood Bowl и далее, я думаю про людей, которые связаны с нашей группой, снаружи и внутри нашего круга. Это видео - жест доброй воли для людей, которым нужна эта связь".



"Честер, ты в наших сердцах ты зажёг вечный огонь страсти, смеха и мужества. Скучаем по тебе, брат." Джо, Майк, Дэйв, Брэд и Роб." - подписали музыканты под видео на YouTube.

Видео и фото: YouTube/LinkinPark