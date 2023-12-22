Сертификаты тренеров по внедрению бережливых технологий получили более 100 жителей Ленобласти

Специалисты, работающие на предприятиях-участниках национального проекта, проходят обучение у экспертов Федерального и Регионального центров компетенций (ФЦК, РЦК).

В течение 2023 года в Ленобласти в рамках нацпроекта "Производительность труда" было сертифицировано 110 специалистов компаний-участников области. Эти специалисты получили статус внутренних тренеров по внедрению бережливых технологий.

Специалисты, работающие на предприятиях-участниках национального проекта, проходят обучение у экспертов Федерального и Регионального центров компетенций (ФЦК, РЦК). Всего ФЦК подготовил 79 специалистов, а РЦК − 31.

Получение обучения по бережливым технологиям позволяет сотрудникам предприятий развивать культуру постоянных улучшений. Внутренние тренеры имеют возможность самостоятельно обучать своих коллег. Таким образом, предприятия повышают качество своей продукции и улучшают кадровый потенциал без необходимости дополнительных затрат.

Ранее мы сообщили о том, что Фонд поддержки предпринимательства Ленобласти выдал бизнесу более 500 млн рублей микрозаймов.

Фото: Piter.TV