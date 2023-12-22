Фонд поддержки предпринимательства Ленобласти выдал бизнесу более 500 млн рублей микрозаймов

Государственная финансовая поддержка в виде микрозаймов предоставляется предпринимателям 47-ого региона в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Фонд поддержки предпринимательства Ленобласти выдал 277 микрозаймов на сумму 505,8 млн рублей в 2023 году. Организация предоставляет займы в размере до 5 млн рублей на срок до трёх лет под ставку от 3,75% до 5% годовых.

Государственная финансовая поддержка в виде микрозаймов предоставляется предпринимателям 47-ого региона в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

Среди действующих займов наиболее популярным является пакет "Стандарт": выдано 107 таких займов на сумму 223,2 млн рублей. Портфель действующих микрозаймов на 1 января 2024 года составляет 798 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть в 2023 году выделила 1 млрд рублей субсидий на закупку сельхозтехники.

Фото: Piter.TV