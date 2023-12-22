Ленобласть в 2023 году выделила 1 млрд рублей субсидий на закупку сельхозтехники

В прошедшем году с помощью господдержки сельхозпредприятиями и фермерами приобретено 842 единиц техники и оборудования.

В 2023 году Ленобласть выделила из областного бюджета почти 1 млрд рублей субсидий на закупку современной сельхозтехники. Об этом рассказали в администрации Ленинградской области.

В 2023 году аграрии региона приобрели с господдержкой 842 единицы сельхозтехники. С учетом того, что всего в сельхозпредприятиях Ленинградской области зарегистрировано более 6 тысяч единиц техники, каждая седьмая единица – новая и приобретена в 2023 году.

В прошедшем году с помощью господдержки сельхозпредприятиями и фермерами приобретено 842 единиц техники и оборудования, что на 40% больше, чем в 2022 году, стоимостью – 3,7 млрд руб., сумма субсидий – 916 млн руб., рост к 2022 году – 52%. Новую технику получили 138 предприятий, в том числе 50 фермерских хозяйств.

Также ранее стало известно, что в 2024 году в Ленобласти отремонтируют пять мостов.

Фото: администрация Ленобласти