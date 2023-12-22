В 2024 году в Ленобласти отремонтируют пять мостов

Работы завершатся осенью.

В этом году в Ленобласти приведут в порядок пять мостов. Работы начнутся во Всеволожском, Гатчинском, Киришском и Ломоносовском районах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Речь идет о переправах на реках Оломна, Сосенка, Охта, Воронка и Ижора. Ремонт должны выполнить до конца лета. Осенью работы будут сданы.

За последние два года в Ленобласти привели в порядок восемь мостов.

Ранее на Piter.tv: петербуржцам рассказали о ходе ремонта трамвайных путей вдоль Лебяжьей канавки.

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Фото: Telegram / Dorogi_lo