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В 2024 году в Ленобласти отремонтируют пять мостов
Сегодня, 10:46
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В 2024 году в Ленобласти отремонтируют пять мостов

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Работы завершатся осенью.

В этом году в Ленобласти приведут в порядок пять мостов. Работы начнутся во Всеволожском, Гатчинском, Киришском и Ломоносовском районах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Речь идет о переправах на реках Оломна, Сосенка, Охта, Воронка и Ижора. Ремонт должны выполнить до конца лета. Осенью работы будут сданы.

За последние два года в Ленобласти привели в порядок восемь мостов.

Ранее на Piter.tv: петербуржцам рассказали о ходе ремонта трамвайных путей вдоль Лебяжьей канавки.

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Фото: Telegram / Dorogi_lo

Теги: дороги, ленобласть, ремонт мостов, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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