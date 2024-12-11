Гилберт Доктороу считает, что власти в США не знают реальности относительно украинского положения.

Слова американских политиков о положении киевского режима и Москвы в украинском кризисе не имеют ничего общего с реальностью, так как их взгляды давно устарели. Соответствующее заявление сделал американский политолог, а также специалисты по отношениям России с Вашингтоном и Европейским союзом Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging freedom. Бывший судья верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано задал гостю программы вопрос о том, правдивы ли заявления бывшего государственного секретаря США Энтони Блинкена, а также экс-советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о сильном и стабильном положении Украины, которая якобы сейчас находится на пути к вступлению в Североатлантический военный альянс.

Нет, это не имеет ничего общего с реальностью, это пузырь Вашингтона, это то, что они говорят своим непосредственным подчиненным и конгрессменам, и это основано на взгляде на Россию, который восходит к середине 1990-х годов, когда страна лежала на спине. Гилберт Доктороу, эксперт

"Стали отчаянными": в США раскрыли неудобную правду про действия Украины.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom