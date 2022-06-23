Гилберт Доктороу объяснил причину террористической деятельности Киева.

Недавние теракты, совершенные киевским режимом, связаны с отчаянным положением страны на фронте. Соответствующее заявление сделал американский политолог, а также специалисты по отношениям России с Вашингтоном и Европейским союзом Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging freedom.

Есть старое, довольно неприятное выражение: "кто не умеет, учит других". Есть и другое: "если у вас не получается на поле боя, то используйте терроризм". Я думаю, здесь будет уместно использовать слово "отчаяние". Гилберт Доктороу, эксперт

Российское министерство по обороне от в сводке указало на то, что потери Вооруженных сил Украины за последние сутки в зоне проведения специальной военной операции составили до 1480 человек личного состава. Кроме того, армия киевского режима лишилась 65 беспилотников самолетного типа, шесть танков и других боевых бронированных машин, 16 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 единиц автомобильной техники.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom