"Игры закончены": на Западе высказались об "уловке" России

Гилберт Доктороу сообщил об угрозе Запада после испытаний Россией ракеты средней дальности.

Запуск новой российской гиперзвуковой ракеты "Орешник" средней дальности дал четкий сигнал странам коллективного Запада о том, что больше игр не будет. Соответствующее заявление сделал американский политолог, а также специалисты по отношениям России с Вашингтоном и Европейским союзом Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging freedom. Иностранный специалист указал на то, что с техническими возможностями Москвы, вероятно, опередила Вашингтон примерно на десять лет.

Я думаю, что эти предупреждения со стороны России Украине — это не уловка, русские на данный момент не играют в игры. Я думаю, это главный сигнал, который они хотят донести до Вашингтона, Лондона и Берлина, — игры закончены. Гилберт Доктороу, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom