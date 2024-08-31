Американская администрация готовила украинских солдат для наступления на российский приграничный регион, тем самым дав Москве формальный повод для объявления войны, Вашингтону. Соответствующее заявление сделал американский политолог, а также специалисты по отношениям России с Вашингтоном и Европейским союзом Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging freedom. Иностранный специалист указал на то, что военнослужащие армии киевского режима дополнительно оказались хорошо экипированы западным вооружением в Курской области, которое власти США отправили ВСУ целенаправленно для осуществления атаки.
Не только ЦРУ, но и Пентагон обучали по методике НАТО украинцев, участвующих в этом. Все они прошли интенсивную подготовку у офицеров НАТО <…>. Это все настолько близко к casus belli, насколько это возможно.
Гилберт Доктороу, эксперт
В США раскрыли главный фактор, действующий против Украины в Курской области.
Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom
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