Гилберт Доктороу не исключил прямую конфронтацию между НАТО и РФ.

Американская администрация готовила украинских солдат для наступления на российский приграничный регион, тем самым дав Москве формальный повод для объявления войны, Вашингтону. Соответствующее заявление сделал американский политолог, а также специалисты по отношениям России с Вашингтоном и Европейским союзом Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging freedom. Иностранный специалист указал на то, что военнослужащие армии киевского режима дополнительно оказались хорошо экипированы западным вооружением в Курской области, которое власти США отправили ВСУ целенаправленно для осуществления атаки.

Не только ЦРУ, но и Пентагон обучали по методике НАТО украинцев, участвующих в этом. Все они прошли интенсивную подготовку у офицеров НАТО <…>. Это все настолько близко к casus belli, насколько это возможно. Гилберт Доктороу, эксперт

В США раскрыли главный фактор, действующий против Украины в Курской области.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom