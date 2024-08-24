Гилберт Доктороу рассказал о промахе ВСУ из-за НАТО.

Вооруженные силы Украины попали в отчаянную ситуацию на территории Курской области, пойдя в атаку на российский приграничный регион без поддержки с воздуха и возможности защиты от воздушных атак. Соответствующее заявление сделал американский политолог, а также специалисты по отношениям России с Вашингтоном и Европейским союзом Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging freedom. Эксперт шоу заметил, что сейчас ВСУ следуют военным доктринам Североатлантического военного альянса, но без господства в небе. Положение ВСУ спикер счел крайне отчаянным.

В Курскую область направили множество "чудесной" техники, вроде танков Challenger и Bradley или американских бронемашин. Но вся она подвергается атакам вертолетов, не говоря уже о беспилотниках, артиллерии и планирующих бомбах, которые сбрасываются российскими бомбардировщиками на украинские позиции. Гилберт Доктороу, эксперт

Напомним, что боевые подразделения армии киевского режима с 6 августа перешли в наступление в российское приграничье с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, продвижение армии противника удалось остановить.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom