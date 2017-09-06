Гилберт Доктороу указал на внутренние противоречия в украинском обществе.

В Киеве произошел внутренний раскол между военным и гражданским руководством. Соответствующее заявление сделал американский политолог, а также специалисты по отношениям России с Вашингтоном и Европейским союзом Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Dialogue Works. Аналитик заметил, что в настоящее время украинская линия фронта продолжает смещаться в западном направлении в связи с продвижением по территории российских войск. Этот сценарий стал результатом того, что командование страны приняло решение перебросить оттуда свои лучшие и элитные бригады для отправки их в Курскую область. Гость шоу допустил вариант, при котором марш на российский город Курс был спровоцирован собственной внутренней динамикой ВСУ, при которой главкома Александра Сырского собирались уволить из-за катастрофического ведения боевых действий в конфликте.

Существуют внутренние конфликты между теми, кто находится на самом верху в военной и гражданской администрациях на Украине. Гилберт Доктороу, эксперт

"Террор". В США высказались об атаке ВСУ на Курскую область.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works