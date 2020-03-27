Позитивные эмоции возможность "обнуления" сроков вызвала у 31% респондентов.

"Левада-центр": 47% россиян высказались против поправки по "обнулению" сроков Путина. С результатами социологического исследования ознакомились "Ведомости".

О поддержке поправки 23% и 25% опрошенных ответили "определенно" и "скорее". "Определённо не одобряют" 30 процентов респондентов, "скорее не одобряют" — 17%.

В вопросе о том, хотят ли они видеть Владимира Путина президентом, мнения тоже разделились. 46% - за, 40% - против. Каждый четвёртый сказал, что на поправка Терешковой, не вызывает чувств.

Позитивные эмоции возможность "обнуления" сроков вызвала у 31% респондентов. Недоумение, возмущение и усталость — у 36%.

Ранее Песков заявил, что поправки в Конституцию не вступят в силу без решения граждан.

Видео: YouTube / Правительство России