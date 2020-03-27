В Кремле рассказали о том, как будут приняты поправки в Основном закон РФ.

Дмитрий Песков: поправки в Конституцию не вступят в силу без решения граждан. Об этом пресс-секретарь президента России сообщил журналистам 27 марта.

Это очень важная составная часть инициативы президента объяснил чиновник

Напомним, что 25 марта Владимир Путин перенес общероссийское голосование с 22 апреля на другую дату. На данный момент новый день голосования еще не назначен. О нем россиян уведомят отдельным указом главы государства. Перенос голосования связан с эпидемиологической обстановкой в стране из-за распространения коронавируса.

Памфилова сообщила о подготовке к голосованию по Конституции после переноса даты.

Видео: YouTube/ABC News, Al Jazeera English, DW News