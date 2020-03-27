Глава ЦИК прокомментировала перенос голосования по изменениям в Конституцию с 22 апреля на более поздний срок.

Элла Памфилова сообщила о подготовке к голосованию по Конституции после переноса даты. Глава ЦИКа сообщила журналистам "ТАССа", что голосование по данному вопросу не может быть совмещено с ЕДГ. Напомним, что в сентябре 2020 года в России будет единый день голосования. Он не будет совпадать с датой переноса голосования, которое было запланировано на 22 апреля.

Никакого совмещения в принципе быть не может, поскольку это разные по характеру кампании прокомментировала Памфилова

Сейчас прием заявлений на голосование по месту пребывания прекращен. Уже поданные заявления будут аннулированы. Также в Центризбиркоме пока что не собираются принимать документы для досрочного голосования. Памфилова напомнила, что в России в следующие два месяца запланировано несколько избирательных кампаний. Из них - 46 выборы в апреле, еще 28 - выборы в мае. Мероприятия планируется перенести в связи с распространения коронавируса по России.

Напомним, что о переносе даты голосования по внесению изменений в Конституции заявил президент России 25 марта. Мероприятие переносится с 22 апреля на более поздний день. Решение о конкретной дате переноса еще не принято. Об этом будет объявлено отдельным приказом Владимира Путина.

Кремль ответил на вопрос об изменении даты голосования по Конституции.

Видео: YouTube/ЦИК России