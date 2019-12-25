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"Лента" ввела ограничения на продажу ряда товаров
Сегодня, 14:54
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"Лента" ввела ограничения на продажу ряда товаров

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В магазинах сети зафиксировали случаи, когда покупатели приобретают завышенное количество товаров, а затем перепродают его через другие каналы.

В гипермаркете "Лента" объявили об ограничении на продажу большого количества товаров в одни руки. Меру ввели, чтобы горожане не перепродавали продукты по завышенным ценам. Об этом сообщили в пресс-службе розничной сети.

Ограничения распространяются на крупы, чай, кофе, сахар, муку, продукты быстрого приготовления, приправы, соусы, мясную и рыбную консервацию, масла, косметику, средства для стирки, туалетную бумагу, детскую бытовую химию, подгузники.

В магазинах сети зафиксировали случаи, когда покупатели приобретают завышенное количество товаров, а затем перепродают его через другие каналы по более высоким ценам. Кроме того, клиенты могут заметить нехватку необходимой им продукции.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге магазины крупной торговой сети обеспечены товарами.

Фото: Pexels

Теги: лента магазин, ограничения на продажу ряда товаров, питание, продажи, продукты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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