"Лента" ввела ограничения на продажу ряда товаров

В магазинах сети зафиксировали случаи, когда покупатели приобретают завышенное количество товаров, а затем перепродают его через другие каналы.

В гипермаркете "Лента" объявили об ограничении на продажу большого количества товаров в одни руки. Меру ввели, чтобы горожане не перепродавали продукты по завышенным ценам. Об этом сообщили в пресс-службе розничной сети.

Ограничения распространяются на крупы, чай, кофе, сахар, муку, продукты быстрого приготовления, приправы, соусы, мясную и рыбную консервацию, масла, косметику, средства для стирки, туалетную бумагу, детскую бытовую химию, подгузники.

В магазинах сети зафиксировали случаи, когда покупатели приобретают завышенное количество товаров, а затем перепродают его через другие каналы по более высоким ценам. Кроме того, клиенты могут заметить нехватку необходимой им продукции.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге магазины крупной торговой сети обеспечены товарами.

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