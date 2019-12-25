В Центральном районе Петербурга появились инновационные кабельные колодцы

Проектом занимается городской "Ленсвет".

В Центральном районе Петербурга появились два современных кабельных колодца. Агрегаты из инновационного материала в зеленой зоне установил городской "Ленсвет", как сообщили в пресс-службе организации, колодцы созданы для прокладки подземных линий электроснабжения.

Отмечается, что в сравнении с традиционными железобетонными колодцами композитные легче, герметичнее и проще устанавливаются – отверстия для кабеля можно прорезать в любом удобном месте при монтаже. Новейшие колодцы служат порядка 50 лет и выдерживают нагрузку в 2 тонны, а также не будут интересны охотникам за металлом из-за своего материала.

Ранее похожие колодцы установили в Свердловском и Опочининском садах и сквере на улице Комсомола. Если практический эксперимент признают успешным, то колодцы рекомендуют к применению в дальнейшей реконструкции и строительстве наружного освещения в городе.

Смольный рассказал о сэкономленных на художественной подсветке города средствах.

Фото: пресс-служба "Ленсвет"