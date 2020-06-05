Смольный рассказал о сэкономленных на художественной подсветке города средствах

Красочная подсветка в городе временно отключается на пять часов раньше обычного.

Новая схема художественной подсветки Петербурга позволит Смольному сохранить в бюджете порядка 13,6 млн рублей. Об этом рассказал "Петербургский дневник".

На данный момент, по информации комитета по энергетике, график работы подсветки пересмотрели из-за пандемии и режима самоизоляции. Если раньше красочная подсветка выключалась в 4 утра, то сейчас – пятью часами раньше, в 23.00. При этом остаются на "ночной" работе фонари на улицах и в парках. Подобная схема освещения будет работать в городе до конца лета, пока на красочные подсветки не приходится смотреть ни туристам, ни самим горожанам.

Без подсветки в непростой период остались около 500 объектов, среди которых памятники, мосты, телебашня и фасады зданий. Не стали выключать освещение у мемориальных надписей и памятников (стелы "Город-герой Ленинград", блокадной подстанции на Фонтанке, Монументе героическим защитникам Ленинграда) и несколько малых мостов, чьи системы подсветки связаны с уличным фонарным освещением. Периодами может включаться подсветка Большеохтинского моста, но это связано с ремонтом объекта и проверкой работоспособности светильников.

Также мы сообщали, что "поющие мосты" вернутся в Петербург, когда пандемия отступит.

Фото: Piter.TV