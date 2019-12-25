"Ленсвет" намерен провести реконструкцию освещения на Троицком поле

В проект планируется вложить 101,5 млн руб.

СПБ ГУП "Ленсвет" планирует провести реконструкцию наружного освещения в квартале Троицкое поле (Невский район). Как говорится в документации к закупке, которую разместила компания, речь идет о территории, ограниченной улицами Рабфаковской, Запорожской, Грибакиных, Бабушкина и станцией метро "Обухово".

Специалисты модернизируют кабельные и воздушные (с установкой опор) линии электропередачи, увеличат мощность четырех таких линий. Затем восстановят нарушенные элементы городского благоустройства – тротуары, плитку, газоны.

Продолжительность работ, как планируется, не превысит четырех месяцев (финальный срок - до 31 августа 2021 года), профинансированы они будут из бюджета Санкт-Петербурга.

Заявки на участие в аукционе для определения исполнителя этого проекта "Ленсвет" принимает до 31 августа.

Как сообщало Piter.tv, в Петербурге за 3 месяца привели в порядок более 16 тысяч уличных фонарей.

Фото: lensvet.ru