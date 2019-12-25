В Петербурге за 3 месяца привели в порядок более 16 тысяч уличных фонарей

Всего же за 2020 год обновленный облик получат 27 тысяч петербургских фонарей.

В Петербурге продолжаются работы по помывке и покраске фонарей. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет".

За три месяца сотрудники предприятия вымыли 16 170 фонарей, нанесли краску на 3 160 опор. То есть на данный момент выполнено 60% от запланированных на текущий год работ.



С апреля по июнь покраска опор была проведена на 240 городских улицах и внутриквартальных территориях. Больший объем работ был проведен на Витебском и Дунайском проспектах, по дороге в аэропорт Пулково, на Приморском шоссе.

Всего же за 2020 год обновленный облик получат 27 тысяч петербургских фонарей.

В Петербурге заменили светодиодными три тысячи ртутных ламп.

Фото: пресс-служба "Ленсвет"