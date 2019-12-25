В Петербурге заменили светодиодными три тысячи ртутных ламп

Замена устаревших светильников ведется с начала года.

С начала 2020 года в Петербурге заменили уже три тысячи старых светильников с энергоемкими ртутными лампами на светодиодными. До конца года "Ленсвету" предстоит провести ту же операцию еще на 7700 светильниках, рассказали в пресс-службе Смольного 3 июля. Новые фонари позволят сократить потребление электроэнергии почти в 2,5 раза и, к тому же, долговечны.

Отмечается, что работа ведется адресно в шести районах города. В Петродворцовом и Красносельском районах заменили 983 светильников в Красном Селе, Горелово, Сергиево и других населенных пунктах. Больше всего фонарей обновили на Ботанической улице и территории студенческого городка СПбГУ. В Курортном районе заменили 789 светильников, освещающие 55 объектов, вскоре новые фонари появятся еще на 240 адресах в Сестрорецке, Зеленогорске, Песочном, Солнечном, Комарово и ряде других пунктов. В поселках Парголово и Левашово Выборгского района заменили все 237 ртутных фонарей, в Пушкинском и Колпинском районах установили 959 новых светильников в Павловске, Пушкине и нескольких поселках.

Ранее сообщалось, что в Петербург постепенно возвращается художественная подсветка мостов и достопримечательностей.

Фото: Piter.TV