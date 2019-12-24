В Петербург постепенно возвращается художественная подсветка мостов и достопримечательностей

Декоративный облик мостов и других городских объектов перейдет на штатный режим.

После двухмесячного перерыва на фоне коронавируса в Петербург возвращается ночная художественная подсветка мостов, памятников, фасадов зданий на центральных набережных. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 30 июня.

Уже во вторник, 30 июня, после 23.00 в историческом центре станут привычно заметными главные достопримечательности. Власти решили не ждать сентября и приток туристов и включить ночные красоты для внутренних путешественников. Кроме того, в городе уже возобновились прогулочные экскурсии по рекам и каналам, а на улицах появляется больше отдыхающих. В Смольном напомнили, что в период ограничений стандартная уличная подсветка не прекращала работу, чтобы обеспечивать безопасность горожан.

Ранее сообщалось, что Петербург сэкономит на архитектурной подсветке более 13 млн рублей.

Фото: Piter.TV