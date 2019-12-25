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Петербург сэкономит на архитектурной подсветке более 3 млн рублей
Сегодня, 21:30
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nadezhda_sib

Петербург сэкономит на архитектурной подсветке более 3 млн рублей

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На уличное освещение это не повлияет.

С 1 мая в Петербурге будут отключать светильники на фасадах зданий, конструкциях инженерных сооружений в 23 часа. Об этом сообщила пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению. 

Такое решение было принято с целью оптимизации расходов города. Туристов в город сейчас не прибывает, а большинство горожан находятся дома. 

В оперативном управлении городского предприятия СПб ГБУ "Ленсвет" находятся около 500 городских объектов. Среди них– фасады зданий, мосты, памятники. Отключение подсветки в 23 часа позволит сэкономить 13,6 миллионов рублей.

Исключение составят мемориальные доски и памятники, которые не должны угасать в ночное время. Например, стела и надпись "Город-герой Ленинград" на площади Восстания, Блокадная подстанция на набережной Фонтанки и другие. 

Уличное освещение будет работать в штатном режиме. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что обелиск "Городу-герою Ленинграду" на площади Восстания целиком помыли впервые за 12 лет. 

Фото: Иван Смелов / Википедия 

 

 

Теги: архитектурная подсветка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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