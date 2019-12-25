Петербург сэкономит на архитектурной подсветке более 3 млн рублей

На уличное освещение это не повлияет.

С 1 мая в Петербурге будут отключать светильники на фасадах зданий, конструкциях инженерных сооружений в 23 часа. Об этом сообщила пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Такое решение было принято с целью оптимизации расходов города. Туристов в город сейчас не прибывает, а большинство горожан находятся дома.

В оперативном управлении городского предприятия СПб ГБУ "Ленсвет" находятся около 500 городских объектов. Среди них– фасады зданий, мосты, памятники. Отключение подсветки в 23 часа позволит сэкономить 13,6 миллионов рублей.

Исключение составят мемориальные доски и памятники, которые не должны угасать в ночное время. Например, стела и надпись "Город-герой Ленинград" на площади Восстания, Блокадная подстанция на набережной Фонтанки и другие.

Уличное освещение будет работать в штатном режиме.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что обелиск "Городу-герою Ленинграду" на площади Восстания целиком помыли впервые за 12 лет.

Фото: Иван Смелов / Википедия