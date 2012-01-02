"Ленстройтрест" сменил концепцию застройки промплощадки завода "Позитрон"

Первоначально территория была предназначена для общественно-деловой застройки, однако компания хочет получить разрешение на строительство жилого дома.

Строительная компания "Ленстройтрест" пересмотрела планы редевелопмента промышленной территории "Позитрон" на улице Ивана Фомина в Северной столице. Компания приобрела участок ещё осенью 2020 года по цене около 500 млн рублей. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Первоначально территория была предназначена для общественно-деловой застройки, однако "Ленстройтрест" хочет получить разрешение на строительство жилого дома. В соответствии с законодательством, это возможно только в случае, если жилой дом будет занимать не более 50% площади участка. Таким образом, общая площадь дома составит 73,тыс. кв.м., а жилая площадь будет составлять 41,5 тыс. кв.м.



В 2022 году "Ленстройтрест" планировал возведение многофункционального комплекса, который включал бы жилой дом площадью 20 тыс. кв.м., а также апарт-отель площадью 13 тыс. кв.м. Однако концепция проекта была изменена из-за уже существующей застройки территории с необходимой социальной инфраструктурой. По оценкам аналитиков, общие инвестиции в этот проект составят от 4,5 до 5 млрд рублей.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)