Число жалоб на управляющие компании возросли в Петербурге

В 2023 году из 250 проверок СК, проведённых по всей стране, 25 коснулись Северной столицы, и 12 – Ленобласти.

С начала 2023 года в городскую инспекцию по жилищным вопросам и комитет по контролю за жилищным надзором поступило более 52 тыс. жалоб от петербуржцев на управляющие компании (УК). Показатель вырос на 10% с прошлого года, пишет "Деловой Петербург".

Также растёт обращение граждан в Следственный комитет. В 2023 году из 250 проверок, проведённых по всей стране, 25 коснулись Северной столицы, и 12 – Ленобласти. Причинами обращений в основном являлись вопросы общего содержания жилья (35%), начисление и расчёт коммунальных платежей (25%), а также прямые жалобы на УК (15%).

Рост жалоб, по мнению экспертов, происходит из-за нескольких факторов. В их числе можно отметить объективное ухудшение управления домами. Это связано с увеличением цен на строительные материалы и ростом оплаты труда. Кроме того, управляющие компании страдают от нехватки средств из-за снижения собираемости платежей населением в связи с экономической ситуацией.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный отклонил половину заявок бизнеса на покупку земли.

Фото: Piter.TV