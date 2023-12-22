Здание "Ленполграфмаша" стало памятником регионального значения

Здание является хорошим примером архитектуры ленинградского конструктивизма.

Административное здание завода точного машиностроения имени Макса Гельца на проспекте Медиков было признано региональным памятником истории и культуры. Об этом сообщила пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Здание является хорошим примером архитектуры ленинградского конструктивизма. Оно было построено из кирпича в 1930-1931 годах по проекту архитектора Николая Лансере. Горизонтальное членение фасада с использованием ленточного остекления и вертикальный объём башни лестничной клетки создают выразительный образ здания.

В 1986 году завод стал частью Ленинградского производственного объединения полиграфического машиностроения "Ленполиграфмаш".

Ранее мы сообщили о том, что хлебзавод "Арнаут" у метро "Чернышевская" преобразуют в бизнес-центр.

Фото: КГИОП