"Леноблводоканал" рассказал о клёвых днях в июне

Водоканал Ленобласти поделился с рыбаками прогнозами на первый месяц лета.

ГУП Водоканал Ленинградской области, обеспечивающее холодным водоснабжением и водоотведением жителей региона, опубликовало в своем ВК-паблике календарь на июнь с наиболее благоприятными для рыбалки датами. Прогнозы работников предприятия оказались неутешительны: по их оценкам, в июне окажется всего пять дней с высокими шансами на хороший улов.

Ожидается, что хороший клев будет 1 и 2 июня, 12 июня и с 18 по 20 июня. Не слишком охотно рыба пойдет на крючок с 3 по 6 июня, с 13 по 17 июня, 21 июня и с 26 по 30 июня. Впрочем, в эти дни у рыболовов еще остаются шансы не прийти домой с пустыми руками. А вот с 7 по 11 июня и с 22 по 25 все рыбы во всех водоемах области уходят на выходные, и эти дни, согласно календарю "Леноблводоканала", будут абсолютно не клевыми.

Столь пессимистичные прогнозы специалисты связывают с обилием расцветающей в водоемах июньской растительности и большим выбором блюд из насекомых, делающих рыб не особо склонными к погоне за блесной и червем. Вместо того чтобы напрасно тратить время в нерабочие дни, "Леноблводоканал" предлагает рыболовам ознакомиться еще раз с правилами рыболовства в регионе.

Отличным поводом проверить прогнозы "Леноблводоканала" на практике стала пойманная под Выборгом щука-гигант весом 11,5 кг.

Фото: "Леноблводоканал" в соцсети Вконтакте и Pixabay