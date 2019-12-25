Под Выборгом рыбаки поймали щуку-гиганта весом 11,5 кг

Опытные пользователи интернета отметили, что для жарки такая рыба не подойдет, однако ее можно закоптить или сделать котлеты.

Накануне рыбакам в Ленобласти улыбнулась настоящая удача – под Выборгом они поймали щуку-гиганта весом 11,5 кг. Фотографии со своей добычей везунчики опубликовали "ВКонтакте".

На снимках можно оценить по достоинству размеры рыбы. Опытные пользователи интернета отметили, что для жарки щука таких размеров не подойдет, однако ее можно закоптить или сделать из нее котлеты.

При этом не исключено, что щуку поймали незаконно. Нерестовый запрет действовал в Ленобласти до 20 мая. Однако в некоторых водоемах рыбалка запрещена до конца мая и даже до середины июня.

"Почем нынче щука-гигант у Рыбнадзора? Фамилии и адреса веселых рыбаков в студию", - написал один из комментаторов под снимками.

Ранее мы писали, что иномарка утонула в гигантской луже на Парнасе.

Фото: ВКонтакте / Интересные события в Выборге