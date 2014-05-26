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Иномарка утонула в гигантской луже на Парнасе

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Автомобилист попал в водную ловушку в одном из дворов возле станции метро.

Вечером 23 мая водитель иномарки попал в водную западню на севере Петербурга. Автомобилист застрял в гигантской луже, образовавшейся после ливня. В сети появилось видео с места происшествия.

Инцидент произошел во дворе жилого комплекса возле станции метро "Парнас". Очевидцы предположили, что водитель хотел срезать путь и проскочить через лужу. Однако посреди "водоема" он застрял.

"Вот это да. Как он туда заплыл", "Главное – дворники работают!", "Инфраструктура для комфортной жизни говорили они...", - написали комментаторы.

Ранее мы писали, что 24 мая в Петербурге будет дождливо и ветрено.

Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: иномарка, лужа
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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