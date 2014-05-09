Иномарка ушла под землю на 5-й Советской улице в Петербурге

В Санкт-Петербурге автомобиль Peugeot 207 частично провалился под дорожное покрытие на проезжей части 5-й Советской улицы после коммунальной аварии. Об этом сообщил телеграм-канал "Mash на Мойке".
По информации источника, инцидент произошёл на участке дороги, где за несколько часов до этого был зафиксирован прорыв трубопровода. В результате размыва асфальта образовалась яма, заполненная водой, в которую наполовину ушёл легковой автомобиль.
На опубликованных кадрах видно, что под землю провалилась задняя часть Peugeot. К моменту прибытия спасательных служб водителя в салоне машины не было. Сведения о его состоянии и обстоятельствах эвакуации не уточняются.
Причины происшествия и объём повреждений дорожного полотна устанавливаются. На месте инцидента работают коммунальные службы.
Фото: freepik (prostooleh)
