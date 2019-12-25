24 мая в Петербурге будет дождливо и ветрено

Температура воздуха в городе составит +14…+16 градусов.

В понедельник, 24 мая, влияние на синоптическую ситуацию в Петербурге окажет циклон, уходящий на восток. При облачной с прояснениями погоде ожидаются дожди, будет ветрено. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

В этот день температура воздуха в городе составит +14…+16 градусов, в Ленобласти +12…+17 градусов. Ветер подует с запада со скоростью 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

Ранее мы писали, что в Петербурге женщина несколько километров ехала с мужчиной на капоте.

Фото: Instagram / piter_6am