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"Леноблводоканал" подготовился к отопительному сезону на 76%
Сегодня, 20:25
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"Леноблводоканал" подготовился к отопительному сезону на 76%

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Специалисты активно готовятся к приходу плохой погоды.

В преддверии отопительного сезона ГУП "Леноблводоканал" готовит сети водоснабжения для дополнительных нагрузок. На данный момент оборудование готово на 76%. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Специалисты проводят плановые работы – в частности, промывку сетей водоснабжения и канализации с помощью специальных насосов.

Кроме того, канализации и запорные арматуры отремонтированы. Мероприятия будут продолжены до наступления холодов.

Ранее мы рассказали о том, что Росприроднадзор ищет виновников загрязнения реки Мустаоя.

Фото: Пресс-служба ГУП "Леноблводоканал"

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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