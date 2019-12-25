"Леноблводоканал" подготовился к отопительному сезону на 76%

Специалисты активно готовятся к приходу плохой погоды.

В преддверии отопительного сезона ГУП "Леноблводоканал" готовит сети водоснабжения для дополнительных нагрузок. На данный момент оборудование готово на 76%. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Специалисты проводят плановые работы – в частности, промывку сетей водоснабжения и канализации с помощью специальных насосов.

Кроме того, канализации и запорные арматуры отремонтированы. Мероприятия будут продолжены до наступления холодов.

Ранее мы рассказали о том, что Росприроднадзор ищет виновников загрязнения реки Мустаоя.

Фото: Пресс-служба ГУП "Леноблводоканал"