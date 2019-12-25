Росприроднадзор ищет виновников загрязнения реки Мустаоя

Возбуждено административное дело.

В Ленинградской области началось расследование по факту сбрасывания загрязняющих веществ в воды реки Мустаоя в Токсовском районе. Об этом сообщила пресс-служба северо-Западномого управления Росприроднадзора.

По имеющимся данным, виновником загрязнения является компания "Токсовский энергетический коммунальный комплекс", в обязанности которой входит отведение сточных вод от нескольких объектов. Предполагается, что нечистоты попали в воду из соцобъектов.

В отношении предприятия уже возбуждено административное дело после взятия проб. Ранее МП "Токсовский энергетический коммунальный комплекс" получал ряд штрафов общей суммой 8 миллионов рублей. Несмотря на попытки компании обжаловать решение, деньги пришлось выплатить.

Ранее мы рассказали о том, что на дорогах Ленобласти пройдет операция "Квадроцикл".

Фото: пресс-служба северо-Западномого управления Росприроднадзора