На дорогах Ленобласти пройдет операция "Квадроцикл"

Сотрудники ДПС и Гостехнадзора проверят владельцев маленького транспортного средства.

В среду и четверг, 12 и 13 августа, Гостехнадзор и сотрудники ДПС Ленинградской области проведет профилактическую операцию "Квадроцикл" на предмет технического осмотра, страхования и постановке транспорта на учет. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Кроме того, у любителей езды на квадроциклах проверят права категории A1 (A2) и проведут беседы с председателями садоводств, в которых они живут.

Операция проводится для сокращения количества жестких ДТП. Специалисты уже провели 21 рейд за 2020 год: в общей сложности было проверено 228 квадроциклов.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области