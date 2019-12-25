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Более 800 жителей Ленобласти получили "сельскую" ипотеку
Сегодня, 15:12
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lizapoluda

Более 800 жителей Ленобласти получили "сельскую" ипотеку

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Сумма кредитов составила более 2,6 миллиардов рублей.

С начала весны текущего года 824 жителя Ленинградской области получили кредиты по программе "Сельская ипотека" от "Россельхозбанка". Об этом сообщил online 47.

Чаще всего недвижимость приобретают в многоквартирных домах Гатчинского, Всеволожского и Волосовского районов. Сумма кредитов превышает 2,6 миллиардов рублей.

По словам зампреда правительства региона по строительству Михаила Москвина,  в ближайшее время программа будет доступна по всей территории Ленинградской области.

Добавим, что ипотеку можно получить в рамках новой госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", которая начала действовать только в этом году. В ней могут принять участие сельские населенные пункты, города и поселки городского типа, в которых проживает не более 30 000 человек.

Ранее мы рассказали о том, что в Общественной палате РФ назвали категорию россиян, нуждающихся в деньгах больше пенсионеров.

Фото: Pixabay

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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