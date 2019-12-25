Более 800 жителей Ленобласти получили "сельскую" ипотеку

С начала весны текущего года 824 жителя Ленинградской области получили кредиты по программе "Сельская ипотека" от "Россельхозбанка". Об этом сообщил online 47.
Чаще всего недвижимость приобретают в многоквартирных домах Гатчинского, Всеволожского и Волосовского районов. Сумма кредитов превышает 2,6 миллиардов рублей.
По словам зампреда правительства региона по строительству Михаила Москвина, в ближайшее время программа будет доступна по всей территории Ленинградской области.
Добавим, что ипотеку можно получить в рамках новой госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", которая начала действовать только в этом году. В ней могут принять участие сельские населенные пункты, города и поселки городского типа, в которых проживает не более 30 000 человек.
Ранее мы рассказали о том, что в Общественной палате РФ назвали категорию россиян, нуждающихся в деньгах больше пенсионеров.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все