В Общественной палате РФ назвали категорию россиян, нуждающихся в деньгах больше пенсионеров

Ранее было предложено единовременно выплатить пенсионерам 15 тысяч рублей.

В единовременных выплатах сейчас больше нуждается трудоспособное население, чем пенсионеры. Такое мнение выразил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов Артем Кирьянов в беседе изданию "Профиль".

Таким образом специалист отреагировал на предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей.

Что касается единовременных выплат, прежде всего, надо понимать, что они должны закрыть те бреши, которые образовались у трудоспособного населения в период ограничительных мер из-за коронавируса. заявил Кирьянов.

По мнению зампредседателя, пенсионеры и так получали выплаты в установленном порядке, поэтому необходимо сконцентрироваться на других категориях населения. В текущей ситуации рассчитывать на радикальное повышение пенсии в ближайшие годы не стоит.

Ранее стало известно, что россияне, выплатившие ипотеку, столкнулись с задержками выплаты закладных.

Фото: Piter.TV