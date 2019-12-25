  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Леноблводоканал” начнет обслуживание Тосненского района
Сегодня, 10:06
38
lizapoluda

"Леноблводоканал” начнет обслуживание Тосненского района

0 0

Правительство Ленобласти утвердило соответствующее распоряжение.

В течение июня объекты водоотведения и водоснабжения Тосно перейдут на обслуживание  "Леноблводоканала". Информация об этом появилась в ВК-сообществе предприятия.

Власти региона уже издали соответствующее распоряжение. Обслуживание с этого месяца стартует не только в Тосно, но и в Любанском городском поселении.

Напомним, что сейчас "Леноблводоканал" предоставляет услуги в 14 районах 47-ого региона.

Ранее мы рассказали о том, что объявлен график ремонта котельных в Выборгском районе.

Фото: Pixabay

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии