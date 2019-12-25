"Леноблводоканал” начнет обслуживание Тосненского района

Правительство Ленобласти утвердило соответствующее распоряжение.

В течение июня объекты водоотведения и водоснабжения Тосно перейдут на обслуживание "Леноблводоканала". Информация об этом появилась в ВК-сообществе предприятия.

Власти региона уже издали соответствующее распоряжение. Обслуживание с этого месяца стартует не только в Тосно, но и в Любанском городском поселении.

Напомним, что сейчас "Леноблводоканал" предоставляет услуги в 14 районах 47-ого региона.

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