Ленобласть поддержит семьи с детьми во время эпидемии

Родителям предоставят социальные выплаты.

Детям из Ленобласти окажут социальную поддержку на доверительной основе. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщил Александр Дрозденко во время онлайн-совещания с главами областных районов.

Прежде всего 47-ой регион обеспечил детей, получавших бесплатное питание в школах и детских садах. На данный момент продукты выдаются всем, кому требуется финансовая помощь. Для этого не нужно оформлять большого количества справок и иметь дело с бюрократией.

Кроме того, граждане имеют права на получение 5000 рублей на каждого несовершеннолетнего члена семьи. Для этого родители необходимо обратиться в центр соцзащиты или центры занятости в течение апреля.

Отметим, что Ленинградская область – единственный регион РФ, в котором отсутствует возрастное ограничение для детей, которым необходимо оказать поддержку.

Ранее мы рассказали о том, что большинство районов Ленобласти отказалось от празднования Пасхи.

Фото: Pixabay