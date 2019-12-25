"Ленинградский областной институт развития образования" окажет психологические консультации семьям с детьми

Услуга доступна и для опекунов.

В 2021 году в "Ленинградском областном институте развития образования" продолжится оказание консультаций семей с детьми. Программа будет реализована за счет федеральной субсидии. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства Ленобласти.

Напомним, что Консультационный центр был создан 2 года назад в рамках нацпроекта "Образование". Его целью остается оказание психолого-педагогической и консультативной помощи гражданам с несовершеннолетними детьми, в том числе - опекунам.

С начала текущего года в центре было проведено 7 тысяч консультаций, а до декабря это количество должно превысить 10 тысяч.

Добавим, что Министерство просвещения РФ выделено на проект 3 миллиона 271 тысяч рублей, а региональная казна - 7 миллионов 800 тысяч рублей.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области