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Новый бассейн в Гатчине откроют в конце года
Сегодня, 16:42
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lizapoluda

Новый бассейн в Гатчине откроют в конце года

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Комплекс подойдет для проведения соревнований и тренировок.

В декабре 2020 года в Гатчине откроется новый спортивный комплекс с тремя бассейнами. На месте строительных работ уже побывал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

На данный момент, работа закончена на 74%. Специалисты уже закончили возведение фундамента, стен, фасада, проложили гидроизоляцию.

Отметим, что бассейны будут выполнять разные функции – спортивную, оздоровительную и обучающую (для детей).  Общая площадь воды составит 800 квадратных метров, а в спортивной зоне смогут разместиться не менее 160 зрителей.

Глава региона подчеркнул, что комплекс станет одним из первых соцобъектов, реализованном в ходе сотрудничества частного бизнеса и государства. По аналогичной схеме будет происходить процесс постройки спортивных комплексов в Тосно и Мурино, а также бассейна в Отрадном.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: бассейн, гатчинский район, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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