Новый бассейн в Гатчине откроют в конце года

Комплекс подойдет для проведения соревнований и тренировок.

В декабре 2020 года в Гатчине откроется новый спортивный комплекс с тремя бассейнами. На месте строительных работ уже побывал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.



На данный момент, работа закончена на 74%. Специалисты уже закончили возведение фундамента, стен, фасада, проложили гидроизоляцию.



Отметим, что бассейны будут выполнять разные функции – спортивную, оздоровительную и обучающую (для детей). Общая площадь воды составит 800 квадратных метров, а в спортивной зоне смогут разместиться не менее 160 зрителей.



Глава региона подчеркнул, что комплекс станет одним из первых соцобъектов, реализованном в ходе сотрудничества частного бизнеса и государства. По аналогичной схеме будет происходить процесс постройки спортивных комплексов в Тосно и Мурино, а также бассейна в Отрадном.



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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области