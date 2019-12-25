Бизнесмены в Ленобласти освоят цифровую грамотность

Новые навыки можно получить с помощью программы

Предприниматели 47-ого региона смогут улучшить свои знания по цифровой грамотности с помощью специальной программы. Инициатива была запущена областным фондом поддержки предпринимательства. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Кроме того, в качестве основного организатора проекта выступил Университет "Синергия". Всего участникам предложат на выбор 7 программ – "Цифровой дизайн", "Цифровой маркетинг и медиа", "Программирование и создание IT-продуктов", "Большие данные PRO", "Интернет вещей PRO", "Разработка мобильных приложений PRO" и "Искусственный интеллект PRO".

Бизнесмены изучат теоретическую и практическую части и получат домашние задания. В случае возникновения трудностей, на помощь придут специальные кураторы.

В завершение курса, предпринимателям предоставят удостоверение о повышении квалификации и квалифицированную электронную подпись, действующую 12 месяцев.

Добавим, что для участия нужно зарегистрироваться на сайте нацпроекта "Мой бизнес" по ссылке.

Ранее мы рассказали о том, что чиновник из Ленобласти Антон Финогенов стал гендиректором фонда "Дом.РФ".

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области