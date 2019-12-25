Чиновник из Ленобласти Антон Финогенов стал гендиректором фонда "Дом.РФ"

Он займется направлением "Городская среда".

Первый заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Антон Финогенов получил новую должность. Теперь чиновник выступает в качестве заместителя гендиректора фонда "Дом.РФ". Об этом сообщила пресс-служба компании.

Заступая на новую должность, Финогенов возьмет под контроль направление "Городская среда".

По словам гендиректора фонда Дениса Филиппова, опыт работы нового руководителя позволит выстроить эффективную работу команды.

Добавим, что до этого Финогенов занимал руководящий пост в институте территориального планирования "Урбаника", был заместителем руководителя комитета по архитектуре и урбанистике Российской гильдии управляющих и девелоперов, и стал экспертом "Росатома" по вопросам городского развития.

Ранее мы рассказали о том, что бывший глава "Метростроя" Сергей Харлашкин получил должность главы Управления по транспорту Ленобласти.

Фото: Пресс-служба "Дом.РФ"