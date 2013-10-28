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"Ленфильм" получил право использовать "золотой фонд" киностудии на телевидении
Сегодня, 15:00
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"Ленфильм" получил право использовать "золотой фонд" киностудии на телевидении

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В "золотой фонд" входят фильмы из классики советского кинематографа.

"Ленфильм" получил право исключительной лицензии на трансляцию фильмов из "золотой коллекции" киностудии. Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба акционерного общества.

Киностудия подписала Лицензионный договор с Госфильмфондом России. Он будет действовать до 2043 года. Теперь фильмы можно использовать для показов на телевидении и кабелю. 

Киностудия планирует доходы от прав на использование "золотой коллекции" направить на проекты своей лаборатории "Ленфильм-дебют". Для нас крайне важно, чтобы то, что наработали предыдущие поколения, работало на будущее.

Федор Щербаков, гендиректор "Ленфильма".

В "золотой фонд" входят такие фильмы как "Шерлок Холмс и доктор Ватсон" режиссера Игоря Масленникова, "Золушка" Надежда Кошеверовой и Михаила Шапиро, "Свадьба в Малиновке" Андрея Тутышкина, "Полосатый рейс" Владимира Фетина и другие. 

В 2018 году подобное разрешение было получено на право показов фильмов в Интернете и для публичного показа во всех странах мира. 

Фото: Piter.TV

Теги: киностудия, ленфильм
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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