"Ленфильм" получил право использовать "золотой фонд" киностудии на телевидении

В "золотой фонд" входят фильмы из классики советского кинематографа.

"Ленфильм" получил право исключительной лицензии на трансляцию фильмов из "золотой коллекции" киностудии. Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба акционерного общества.

Киностудия подписала Лицензионный договор с Госфильмфондом России. Он будет действовать до 2043 года. Теперь фильмы можно использовать для показов на телевидении и кабелю.

Киностудия планирует доходы от прав на использование "золотой коллекции" направить на проекты своей лаборатории "Ленфильм-дебют". Для нас крайне важно, чтобы то, что наработали предыдущие поколения, работало на будущее. Федор Щербаков, гендиректор "Ленфильма".

В "золотой фонд" входят такие фильмы как "Шерлок Холмс и доктор Ватсон" режиссера Игоря Масленникова, "Золушка" Надежда Кошеверовой и Михаила Шапиро, "Свадьба в Малиновке" Андрея Тутышкина, "Полосатый рейс" Владимира Фетина и другие.

В 2018 году подобное разрешение было получено на право показов фильмов в Интернете и для публичного показа во всех странах мира.

Фото: Piter.TV